A dura busca por justiça de mulheres atacadas com ácido

Há 2 horas

“Ele achava que tinha direito sobre mim, mesmo depois de estarmos separados havia um ano”, diz Yazmin, mexicana que foi atacada com ácido por seu ex-parceiro.

No México, Carmen Sánchez - que também foi atacada por seu ex - criou uma fundação para ajudar vítimas de ataques com ácido a reerguer suas vidas.