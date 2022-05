Como apresentadora em estado terminal conseguiu arrecadar milhões contra o câncer

Há 50 minutos

Legenda da foto, Deborah James disse à BBC que esperava arrecadar 250 mil libras, mas conseguiu doze vezes esse valor

Um novo fundo de pesquisa sobre câncer no Reino Unido criado por uma apresentadora de podcast da BBC que está em estado terminal da doença arrecadou mais de 3 milhões de libras (mais de R$ 20 milhões) em doações.

O fundo Bowelbabe foi lançado na segunda-feira (9/5) depois que Deborah James anunciou que está recebendo cuidados paliativos para seu câncer de intestino, com objetivo de amenizar a sua dor no final da vida.

James foi diagnosticada em 2016 e em seu podcast na BBC — You, Me and the Big C(Você, Eu e o Grande C, em tradução livre) — ela abordava a doença.

O príncipe William e sua esposa, a duquesa de Cambridge, Catherine (Kate), estão entre os doadores.

"Obrigado por dar esperança a tantos que vivem com câncer", escreveram William e Kate em uma mensagem no Twitter.

O casal disse que os "esforços incansáveis" da apresentadora para conscientizar as pessoas sobre o câncer é "inspirador".

"De vez em quando, alguém captura o coração da nação com seu entusiasmo pela vida e desejo tenaz de retribuir à sociedade. @bowelbabe é uma dessas pessoas especiais", escreveram eles, em referência à conta de Deborah James no Instagram.

A apresentadora de 40 anos, que é mãe de dois filhos, lançou o fundo para apoiar pesquisas em medicina personalizada para pacientes com câncer e campanhas de conscientização sobre o câncer de intestino.

O fundo foi batizado de Bowelbabe em homenagem à sua conta de Instagram. A entidade trabalhará em parceria com as instituições de caridade Cancer Research UK, Bowel Cancer UK e Royal Marsden. O príncipe William é patrono do Royal Marsden, um hospital especializado em câncer em Londres, onde a apresentadora recebeu tratamento.

Milhares de doações foram feitas depois que ela revelou que está no fim de sua vida, ultrapassando 1 milhão de libras (mais de R$ 6 milhões) em menos de 24 horas. O valor total arrecadado, 3 milhões de libras, é doze vezes mais do que sua meta inicial, de 250 mil.

Em entrevista à BBC na quarta-feira (11/5), James disse que a notícia a fez se sentir "completamente amada", acrescentando: "Isso me faz sentir que estamos todos juntos no final e todos queremos fazer a diferença."

Ela também disse que seu último desejo era arrecadar dinheiro para as "coisas que me deram vida", explicando que, se não fossem os tratamentos experimentais, ela teria morrido há pelo menos dois anos.

"Em última instância, o que eu quero é que nenhuma outra Deborah passe por isso", disse ela.

James começou a co-apresentar o You, Me and the Big C ao lado de Lauren Mahon e de Rachael Bland em 2018, com o programa recebendo elogios por sua discussão franca sobre o câncer.

Eles conversaram com convidados famosos e abordaram assuntos práticos, incluindo perda de cabelo, dicas para lidar com dinheiro e custos do tratamento e sobre como contar a notícia aos amigos e parentes mais próximos.

Bland morreu aos 40 anos de idade — seis meses após o lançamento do programa. Ela havia sido diagnosticada com câncer de mama dois anos antes.

Em seu episódio final do podcast, lançado na terça-feira, James disse que seu fígado parou de funcionar nos últimos seis meses e os médicos aconselharam que mais tratamento seria "infrutífero" porque seu "corpo não aguenta mais".

Perguntada sobre o que o podcast significava para ela, James disse que o programa deu um propósito à sua vida depois de ser diagnosticada. Segundo ela, o programa a fez perceber a influência que ela poderia ter "salvando outra vida ou fazendo alguém não se sentir sozinho".

"Sim, eu largaria meu câncer em um segundo apenas para ter uma vida normal novamente. Mas ser capaz de fazer isso [ajudar as pessoas] e sentir que você teve um impacto é uma das melhores sensações que se pode ter."

Depois de agradecer aos ouvintes por seu apoio ao longo dos anos, ela disse: "Por favor, por favor, apenas aproveite a vida porque ela é preciosa demais. Tudo o que eu quero agora é mais tempo e mais vida".

Ela, que foi diagnosticada com câncer de intestino, encerrou seu último programa com a advertência que sempre faz: "verifiquem seu cocô" em busca de sinais da doença.

Quais são os sintomas do câncer de intestino?

Mudança persistente nos hábitos do intestino — idas ao banheiro com mais frequência, fezes mais soltas e dor de barriga

Sangue nas fezes sem outros sintomas

Dor abdominal, desconforto ou inchaço causado por alimentação

Fonte: NHS

