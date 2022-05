Vitamina C, ácido hialurônico e retinol: quão eficazes são contra o envelhecimento da pele, segundo a ciência?

Vitamina C

Por exemplo, um estudo descobriu que em dez mulheres com idades entre 50 e 60 anos, a aplicação de um creme contendo 5% de vitamina C nos antebraços diariamente por seis meses mostrou um aumento na produção de colágeno na pele.

Em vários estudos, cremes com e sem vitamina C foram aplicados em diferentes áreas da pele de cada pessoa.

Verificou-se que as pessoas que usaram cremes de vitamina C por um total de 47 dias viram uma diferença notável na cor da pele após 12 dias de uso.

Ácido hialurônico

Muitos produtos para cuidados com a pele agora incluem ácido hialurônico, alegando que se trata de um bom hidratante que pode ajudar a reduzir as rugas.

Mas muitos cremes para a pele que contêm ácido hialurônico não informam o tamanho exato das moléculas usadas no produto, dificultando as decisões de compra.

Retinol

Embora os efeitos não sejam tão pronunciados em comparação com outros produtos retinoides, cremes contendo pelo menos 0,04% de retinol devem ser capazes de reduzir o aparecimento de rugas finas se usados continuamente por um período de meses, especialmente quando combinados com protetor solar.

O que fazer

Você também deve observar a concentração do ingrediente ativo no produto e seguir as recomendações de uso do fabricante.