Cientistas mantêm computador ligado por um ano com energia de algas

Há 21 minutos

Alga coleta energia do sol através da fotossíntese que gera uma corrente elétrica

A alga "colhe naturalmente a energia do sol através da fotossíntese", disse a universidade.

A Internet das Coisas é uma vasta e crescente rede de dispositivos eletrônicos que usam uma pequena quantidade de energia que coleta e compartilha dados em tempo real via internet, como smartwatches.

A corrente elétrica gerada pela fotossíntese interage com um eletrodo de alumínio que é usado para alimentar o microprocessador.

O professor Christopher Howe, do departamento de Bioquímica da Universidade de Cambridge, disse: "Nosso dispositivo fotossintético não funciona como uma bateria porque está continuamente usando luz como fonte de energia".

No experimento, o dispositivo foi usado para alimentar um Arm Cortex M0+, que é um microprocessador amplamente utilizado em dispositivos de Internet das Coisas.

A Arm, empresa de design de microprocessadores com sede em Cambridge, colaborou com os pesquisadores de Cambridge no projeto.