'Se eu não pagar, eles virão atrás do meu rim'

Há 1 hora

Os quenianos estão indignados com as últimas táticas de intimidação usadas pelos cobradores de empréstimos

Em nossa série de cartas de jornalistas africanos, a emissora queniana Waihiga Mwaura analisa como os cobradores de dívidas estão causando indignação com suas últimas táticas de intimidação para recuperar empréstimos concedidos por meio de aplicativos digitais.

Um pastor apareceu em nossa redação na capital do Quênia, Nairóbi, com uma queixa.

Inicialmente, as pessoas que ligaram foram educadas e simplesmente pediram que ele falasse com a amiga dele para que ela devolvesse o dinheiro que havia emprestado no mês anterior.