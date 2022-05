A escultura de Dalí encontrada no Havaí após 40 anos 'perdida'

Há 2 horas

Salvador Dalí moldou com as mãos esta escultura de cera que se acreditava estar perdida ou destruída

Mas, durante todo esse tempo, a escultura em baixo-relevo que o gênio do surrealismo espanhol moldou com suas próprias mãos estava guardada em um cofre no Havaí.

A obra de Dalí, avaliada entre US$ 10 milhões e US$ 20 milhões (de R$ 50 a 100 milhões), foi encontrada no porão da casa de um colecionador americano que aparentemente havia comprado a escultura diretamente do artista.