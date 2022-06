Como os limites podem estimular a criatividade

"As restrições são as âncoras da criatividade."

Limitações na medida certa

Greenfield observa, no entanto, que as limitações podem nem sempre ser benéficas para a criatividade.

Pesquisas indicam que existe uma curva de criatividade em forma de U invertido. Sem as limitações, podemos nos sentir entediados e pouco estimulados. Mas se houver muitas restrições, podemos ficar estressados e oprimidos. O ponto ideal está no meio.

"Agende um horário específico em que você não fará nada além de se envolver na tarefa criativa. Esta é uma das maneiras pelas quais as pessoas com muito pouco tempo conseguem escrever livros — ao dizer a todos em sua família que é isso que você vai estar fazendo, você está, na verdade, reservando um espaço para si mesmo para que algo criativo aconteça", recomenda Patent.

2. Saia da zona de conforto

3. Acione o cronômetro

4. Troque de papéis

5. Trace limites

"Pinte um ponto vermelho ou uma linha azul no canto superior esquerdo da tela em branco e desafie-se a incorporar essas restrições na composição. E mesmo que você não acabe usando essas restrições específicas no produto final, elas podem ser benéficas para a criatividade desde que você brinque com elas espontaneamente. O que pode acontecer é que a mera experiência de brincar com diferentes limitações amplie sua imaginação e melhore a criatividade", sugere Tromp.