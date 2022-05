Eclipse com superlua de sangue: imagens do fenômeno em várias partes do mundo

Há 1 hora

Crédito, Getty Images Legenda da foto, No Rio de Janeiro, a lua surgiu ficou laranja por um momento

Astrônomos profissionais e amadores tiveram um começo de semana especial graças a um fenômeno impressionante e incomum: uma superlua de sangue.

Pouco depois das meia noite e meia na madrugada de domingo para esta segunda-feira (16/5, horário de Brasília), a Terra orbitou exatamente entre o Sol e a Lua por alguns minutos.

A Lua ficou eclipsada pela Terra e adquiriu temporariamente uma cor vermelha escura profunda.

Isso acontece porque a luz solar é projetada através da atmosfera da Terra para a superfície sombreada da Lua.

O eclipse lunar desta semana coincidiu com outro fenômeno: uma superlua, que ocorre quando a Lua está em seu ponto mais próximo da Terra em sua órbita e, portanto, parece maior do que o normal.

Crédito, Reuters Legenda da foto, Na última madrugada, a Lua ficou vermelha

A melhor hora para observar a superlua foi às 0h39, quando o eclipse lunar completo começou e passou a ser visível no Hemisfério Ocidental.

Durante quase uma hora e meia depois, a única luz solar que atingiu a Lua atravessava a atmosfera da Terra, tornando-a vermelha.

No Brasil e nos Estados Unidos, onde houve céu limpo, o espetáculo foi plenamente apreciado. Na Europa, o fenômeno só foi visível por um curto período de tempo.

"Se você fosse um astronauta na Lua, olhando para a Terra, veria um anel vermelho se expandindo ao redor do nosso planeta", disse Gregory Brown, astrônomo do Observatório Real de Greenwich, em Londres, em entrevista à BBC.

Veja imagens do fenômeno em diferentes países:

Crédito, Reuters Legenda da foto, Na Grécia, pessoas se reuniram no Templo de Poseidon, perto de Atenas, para observar a Lua antes do eclipse total

Crédito, EPA Legenda da foto, A super lua de sangue vista da Macedônia do Norte

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Super lua de sangue vista em Nova York

Crédito, EPA Legenda da foto, Superlua vista acima do obelisco de Washington, capital dos EUA

Crédito, EPA Legenda da foto, Superlua de sangue vista na Hungria

Crédito, Getty Images

Sabia que a BBC está também no Telegram? Inscreva-se no canal.