'Como virei criador e exportador de baratas'

Há 23 minutos

O morador da Tanzânia, no leste da África, começou uma criação de baratas para alimentar seus próprios animais, até que começou a vender os insetos para a China, como uma iguaria para consumidores humanos, e depois para outros lugares do mundo. Aliás, segundo nutricionistas, as baratas têm um valor nutricional importante.