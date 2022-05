Johnny Depp x Amber Heard: o que acontece após depoimentos em tribunal

Há 28 minutos

O que aconteceu na terça-feira?

Depp afirma que sua ex-mulher cortou a ponta do seu dedo ao arremessar uma garrafa de vodka contra ele. Mas Heard diz que Depp a agrediu sexualmente com uma garrafa.

No entanto, ela reconheceu ter batido em Depp em várias ocasiões, o que ela afirma que aconteceu depois de "anos sem me defender".

Além disso, os jurados viram um trecho de um diário no qual ela parece estar se desculpando com Depp.

Heard falou sobre as explosões de Depp e as vezes em que ele se cortava com uma faca ou se queimava com um cigarro durante as constantes discussões.