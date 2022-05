A explicação científica para a misteriosa 'porta' vista em foto de Marte

Há 19 minutos

Registro enviado pela sonda Curiosity levantou questões sobre aspecto de formação rochosa no planeta vermelho

Muitos usuários viram nela uma "porta", enquanto outros se aventuraram em suposições sobre se uma civilização extraterrestre poderia criar uma "passagem" no planeta vermelho.

A origem e sua explicação

Em 7 de maio, a Nasa publicou uma nova fotografia do solo de Marte que a câmera Mast do robô Curiosity registrou.

A agência espacial americana identificou a imagem como parte da série "Sol 3466" que foi publicada em vários fotogramas no site do Programa de Exploração de Marte.

Mas essa imagem em particular é apenas uma parte de uma série que, vista em toda a sua composição, muda a perspectiva de sua dimensão e forma.

Cientistas do Laboratório de Propulsão a Jato destacaram o quão pequena é a rachadura, com cerca de 30 cm de largura por 45 cm de comprimento.

Uma rachadura 'curiosa'

Neil Hodgson, um geólogo britânico que estudou as formas de relevo marcianas, diz que, embora seja uma "imagem curiosa", não é misteriosa.

Os estratos, ou seja, as camadas rochosas que podem ser vistas em imagens como esta, são leitos de lodo e areia.

As fraturas do solo podem formar tais rachaduras naturalmente. Neste caso, uma rachadura vertical cruza com os estratos ou camadas para formar tais fendas.