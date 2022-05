A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Tempestade de areia atinge Iraque pela 8ª vez em 1 mês

Há 29 minutos

Tempestades de areia têm ficado mais frequentes e intensas no Oriente Médio, em decorrência do avanço de pastagens e do desmatamento e uso excessivo da água, segundo especialistas climáticos.