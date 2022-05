'Prótese de orelha me fez ouvir sons que eu não sabia que existiam'

Há 1 hora

Até os 47 anos, Janet Craven conseguia ouvir mal e cobria o rosto com os cabelos porque se sentia mal com sua aparência.

Janet, de Wakefield, na Inglaterra, nasceu com a síndrome de Treacher Collins, uma doença genética rara que afeta a forma como o rosto se desenvolve — especialmente as maçãs do rosto, mandíbulas, orelhas e pálpebras.