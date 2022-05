Johnny Depp x Amber Heard: 5 dos momentos mais marcantes da batalha judicial

Crédito, Getty Images

Após seis semanas de uma intensa batalha legal entre Johnny Depp e Amber Heard, o julgamento por difamação na Virgínia, nos EUA, está na fase final.

Os advogados de ambas as partes apresentaram suas alegações finais e agora o júri deve anunciar seu veredicto. Ainda não há data específica para isso.

Depp, de 58 anos, está processando Heard, de 36, em US$ 50 milhões por um editorial que a atriz escreveu para o jornal The Washington Post em 2018, no qual ela disse que foi vítima de abuso doméstico, embora não tenha citado nomes.

O ator nega as acusações.

Heard processou Depp por US$ 100 milhões depois que o advogado do ator, Adam Waldman, chamou suas alegações de farsa.

Durante a última audiência judicial, os advogados do ator de Piratas do Caribe indicaram que o artigo escrito por Heard "arruinou" sua vida.

A defesa de Depp tentou minar a credibilidade da atriz ao dizer que não havia registros médicos sobre os supostos abusos contra ela e, além disso, que foi o ator quem sofreu violência durante o tempo que durou o relacionamento.

"Ele sofreu persistente violência verbal, física e emocional de Heard", disse a advogada Camille Vasquez.

Enquanto isso, o advogado da atriz de Aquaman disse ao júri que existem algumas mensagens de texto em que Depp diz explicitamente que queria sua ex-mulher "morta".

"Esta é uma janela para o coração e a mente do pirata mais amado da América", disse Benjamin Rottenborn, advogado de Heard.

O veredicto do júri, composto por sete pessoas, precisa ser unânime.

Aqui revisamos os momentos mais marcantes desse processo em que alguns dos detalhes gráficos do seu relacionamento vieram à tona.

1. Suposta agressão sexual

No início de maio, com a voz embargada pelas lágrimas, Heard descreveu um ato de agressão sexual contra ela.

Heard disse ao júri que Depp inseriu uma garrafa de bebida em sua vagina.

Crédito, Getty Images

O suposto incidente ocorreu em março de 2015 na Austrália, quando Depp estava filmando a quinta parte da saga Piratas do Caribe.

"Eu estava com medo", disse Heard. "Eu tinha acabado de me casar com ele."

Depp ofereceu um relato diferente daquela noite. Ele disse que foi Heard quem o agrediu, jogando uma garrafa de vodka nele que cortou a ponta do dedo médio de sua mão direita.

O ator disse que entrou em choque e usou o sangue de sua ferida para escrever mensagens para Heard na parede.

Em outra ocasião, Heard afirmou que Depp a chutou nas costas no meio de um voo porque ele estaria com ciúmes por ela estar estrelando o filme The Aderall Diaries com o ator James Franco.

2. Matéria fecal na cama

Depp disse que fezes foram encontradas na cama do casal em 2016.

Um de seus seguranças disse que Heard havia dito que era "uma brincadeira horrível que deu errado".

Crédito, Getty Images

Heard negou qualquer envolvimento nisso e sugeriu que as fezes poderiam ter sido feitas por um dos cães do casal. Na versão da atriz, o acidente do cachorro ocorreu depois que ela e suas amigas saíram de casa para participar do festival Coachella.

Depp argumentou que os restos fecais eram grandes demais para serem do cachorrinho. Como ele mesmo disse, foi um momento "tão bizarro e grotesco, que eu só consegui rir".

3. Fotos

Na primeira sessão de interrogatório, em meados de maio, Camille Vasquez, advogada de Depp, apresentou uma série de fotos que foram tiradas 24 horas depois que Depp supostamente espancou sua ex-mulher.

Heard disse que esses espancamentos a deixaram com hematomas, cortes e um nariz inchado e possivelmente quebrado.

Crédito, Getty Images

No entanto, nas fotos que foram projetadas durante o julgamento, a atriz não parece ter sequelas. Heard disse que aplicou compressas de gelo e cobriu o rosto com maquiagem.

Naquela mesma semana, o júri viu outras fotos produzidas pela própria Heard que a mostram com regiões avermelhadas do rosto após uma última briga que ocorreu em maio de 2016 antes de pedir o divórcio.

Mas Vasquez mostrou duas cópias diferentes da mesma foto e sugeriu que Heard havia manipulado uma delas.

"Você editou essas fotos", declarou ele. Heard negou: "Isso está errado. Eu não as retoquei".

4. "Vamos afogá-la antes de queimá-la"

No final de abril, Depp depôs para responder perguntas sobre uma troca de mensagens com o ator britânico Paul Bettany, que aconteceu em 2013 (quando Depp e Heard ainda não eram casados).

"Vamos queimá-la", escreveu Depp. "Vamos afogá-la antes de queimá-la."

Crédito, Getty Images Legenda da foto, A troca de textos de Depp citada no julgamento ocorreu em 2013 com o ator Paul Bettany

Ele então fez outra sugestão obscena "para ter certeza de que ela está morta".

Quando perguntado sobre as mensagens, Depp disse que elas foram tiradas "diretamente" de uma cena humorística do Monty Python sobre bruxas sendo queimadas e afogadas.

"Este é um filme que todos vimos quando tínhamos 10 anos, é um humor irreverente e abstrato", explicou.

Depp disse que estava "envergonhado" pelas mensagens e que elas eram uma tentativa de trazer humor para a situação que vivia.

5. Kate Moss nega que Depp a agrediu quando o namorava

Em breve depoimento por videochamada, a modelo Kate Moss, que teve um relacionamento com Depp entre 1994 e 1998, disse que ele nunca a empurrou, e que uma vez a ajudou depois que ela caiu de uma escada.

Crédito, Getty Images

Seu depoimento contradiz a versão de Heard, que disse ter ouvido rumores de que Depp uma vez empurrou Moss escada abaixo.

"Quando saí da sala, escorreguei na escada e machuquei as costas", disse Moss. "E eu gritei porque não sabia o que havia de errado comigo e estava doendo."

"Ele voltou correndo para me ajudar e me levou para o meu quarto e me deu atendimento médico", acrescentou.

Moss afirmou ainda que Depp nunca a empurrou ou a chutou durante seus anos juntos.

Crédito, Getty Images

