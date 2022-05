Os perigos de lavar o frango antes de cozinhá-lo

A Agência de Normas Alimentares do Reino Unido (FSA, na sigla em inglês) advertiu há muito tempo que lavar o frango antes de cozinhar aumenta o risco de espalhar a bactéria Campylobacter nas mãos, superfícies, roupas e utensílios de cozinha pelo respingo de gotas de água.

No entanto, muitas pessoas continuam a cometer o mesmo erro.

Quando se lava o frango, a água acaba espirrando ao redor. Dessa forma, as bactérias podem acabar entrando em nosso corpo através, por exemplo, de uma faca que esteja perto da pia.

Ainda assim, segundo a FSA, 44% das pessoas no Reino Unido lavam o frango antes de cozinhar. Os motivos mais citados para fazê-lo são para remover sujeira ou germes, ou simplesmente por hábito.

A enterite (inflamação da mucosa do intestino delgado) por Campylobacter é uma das causas mais comuns de intoxicação alimentar.

Sequelas de infecção

A síndrome do intestino irritável (SII ou IBS, em inglês) e a síndrome de Guillain-Barré, que ataca o sistema nervoso periférico, são algumas das condições que as pessoas que contraíram a bactéria podem desenvolver posteriormente.

A contaminação por Campylobacter também pode levar à morte. As pessoas em maior risco são crianças e adultos mais velhos.

Normalmente, o tratamento para uma infecção por essa bactéria consiste em beber bastante água e ingerir pequenas porções de comida ao longo do dia, em vez de grandes quantidades no café da manhã, almoço e jantar, com alimentos ricos em potássio.