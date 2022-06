Os cientistas que 'ressuscitaram' células da retina de doador morto

Os rins, por exemplo, podem permanecer úteis ​​fora do corpo por 24 a 36 horas. Mas os tecidos do sistema nervoso central, os bilhões de neurônios que transmitem informações sensoriais, como sinais elétricos, perdem seu potencial de transplante muito rapidamente após a morte.

Recentemente, uma equipe de pesquisadores do John A Moran Eye Center, da Universidade de Utah, nos Estados Unidos, garantiu que conseguiu "reviver" as células neuronais responsáveis ​​pela detecção de luz nas retinas de doadores já mortos.

No estudo, publicado na revista Nature, os cientistas descrevem como usaram essas retinas para investigar como elas podem reviver células associadas à visão, as chamadas "células fotorreceptoras."

E, além de "reviver" as células após a morte do doador, os cientistas também conseguiram restabelecer a comunicação entre elas.

"Conseguimos despertar células fotorreceptoras na mácula humana, que é a região da retina responsável por nossa visão central e nossa capacidade de ver detalhes e cores", explica a cientista Fatima Abbas, principal autora do estudo, e pesquisadora do Moran Eye Center.

O papel do oxigênio

Mas os cientistas encontraram problemas no processo. Eles descobriram que as células fotorreceptoras eram incapazes de se comunicar com outras células da retina e determinaram que o fator crítico que levava a esse problema de comunicação era a falta de oxigênio.

"Conseguimos fazer as células da retina falarem umas com as outras, da mesma forma que fazem no olho vivo para proporcionar a visão humana", explicou Frans Vinberg, outro dos autores do estudo, em um comunicado à imprensa.