Por que nunca ter contraído covid pode ser mais que sorte

Há 32 minutos

É bem improvável que, dois anos depois, a maioria das pessoas não tenha ficado perto de alguém com covid. Ainda mais com o alto grau de transmissibilidade de variantes como a ômicron.

Mesmo assim, tem gente que nunca foi infectada. E a razão para isso pode ser mais do que sorte.

Nos baseamos em um artigo da pesquisadora Lindsay Broadbent, da Queen's University Belfast, na Irlanda do Norte, publicado no site científico The Conversation.