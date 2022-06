Varíola dos macacos: surto entre homens intriga médicos britânicos

Embora qualquer pessoa possa contrair o vírus, 111 dos 183 casos na Inglaterra são em homens gays, bissexuais ou que fazem sexo com homens (HSH).

A infecção não é transmitida sexualmente, mas através de contato próximo, segundo as autoridades.

Recomenda-se às pessoas que procurem novas manchas, úlceras ou bolhas em qualquer parte do corpo, principalmente se tiverem tido um novo parceiro sexual recentemente.

Desde o início de maio, 183 casos de varíola dos macacos foram confirmados na Inglaterra, quatro na Escócia, dois na Irlanda do Norte e um no País de Gales — 190 no total.