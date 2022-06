Johnny Depp x Amber Heard: resultado do julgamento pode desestimular denúncias de violência doméstica?

Há 21 minutos

Na última quarta-feira (01/06), um tribunal da Virgínia, nos Estados Unidos, considerou que Heard difamou Depp em um artigo publicado no jornal Washington Post de 2018 no qual ela se descreve como "uma figura pública que representa o abuso doméstico", sem nomear seu ex-marido.

O júri composto por cinco homens e duas mulheres decidiu que a atriz deveria pagar uma indenização de US$ 15 milhões (R$ 72 milhões), valor que foi reduzido para US$ 10,35 milhões (R$ 49,4 milhões), em razão de limites legais da Virgínia.

Depp, de 58 anos, negou com firmeza as alegações de abuso emocional, físico e sexual que Heard diz terem ocorrido em várias ocasiões ao longo de seu relacionamento de cinco anos.

Comentários nas redes sociais

O júri ficou do lado de Depp e considerou as alegações de Heard como falsas.

Mas no tribunal da opinião pública, parecia que Heard já havia perdido mesmo antes do resultado final.

Seu testemunho foi amplamente ridicularizado, hashtags chamando-a de sociopata foram tendências no Twitter e uma petição para removê-la da próxima sequência do filme Aquaman recebeu, até sexta-feira, 3 de junho, mais de 4,4 milhões de assinaturas.

No TikTok, os casais encenaram algumas das cenas de violência que Heard denunciou no depoimento, em um aparente esforço para provar que foram inventadas.

Impacto para futuras vítimas

"Acho que muitas vítimas agora vão se sentir mais inseguras com a ideia de contar seu caso no futuro", disse.

Casos de violência doméstica tendem a ser resolvidos sem denúncias. Nos Estados Unidos, apenas dois em cada cinco casos são reportados à polícia, de acordo com a última pesquisa do Departamento de Justiça dos EUA.

"Acho que ficou claro que as sobreviventes estão tomando decisões racionais quando optam por não denunciar seu caso", disse Alexandra Brodsky, advogada de direitos civis e autora do livro Justiça Sexual .

Padrões duplos

"As pessoas querem me matar, me dizem todos os dias. As pessoas querem colocar meu bebê no micro-ondas e me dizem", disse ele. "Tem sido uma agonia."