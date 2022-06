Como seres humanos falavam na Idade da Pedra?

Mark Pagel

"Como as pessoas falavam na Idade da Pedra?", quis saber Tsubamé**, um menino de 8 anos, de Londres, no Reino Unido.

A Idade da Pedra se refere a uma época no passado distante. Começou há cerca de 3 milhões de anos e durou até aproximadamente 40 mil anos atrás.

É chamada de Idade da Pedra porque durante este período nossos ancestrais distantes faziam suas ferramentas a partir de pedras.

Humanos como nós — a espécie Homo sapiens — surgiram muito tempo depois do início da Idade da Pedra, há apenas aproximadamente 200 mil anos.

A Idade da Pedra começou quando várias espécies de primatas começaram a fabricar ferramentas simples lascando pedaços afiados de pedra a partir de pedaços maiores de rocha. Estes primatas ficavam parcialmente de pé quando andavam e isso significava que suas mãos estavam livres para fazer, entre outras coisas, ferramentas.

Estes primeiros primatas eretos tinham cérebros pequenos, não muito diferentes do cérebro de um chimpanzé, e não falavam.

Outros primatas que andavam eretos surgiram mais tarde na Idade da Pedra. Eles receberam nomes como Homo habilis (homem habilidoso) ou Homo erectus (homem ereto).

Estas espécies viveram na África há cerca de 1 a 2 milhões de anos, ainda muito antes de pessoas como nós existirem.

Eles tinham cérebros maiores que os primeiros macacos eretos, mas ainda eram menores que os nossos. Não eram tão inteligentes quanto nós e não falavam, embora emitissem sons.

Há cerca de 400 mil anos, três espécies que tinham cérebros muito maiores do que os primeiros macacos eretos viveram por volta da mesma época.

Foram chamadas de neandertais, denisovanos, formas primitiva sda espécie Homo sapiens — nossos ancestrais.

Os neandertais e os denisovanos viveram fora da África na parte do mundo conhecida como Eurásia, que inclui a Europa.

Pouco se sabe sobre os denisovanos, mas por volta de 100 mil anos atrás, os neandertais tinham lanças de madeira e algumas ferramentas simples feitas de ossos de animais, como veados, além de ferramentas feitas de pedra.

Algumas pessoas acreditam que, por causa dos cérebros grandes e da capacidade de fazer outras ferramentas além das de pedra, os neandertais podiam falar.

Mas isso é só um palpite. O último dos neandertais morreu há cerca de 40 mil anos.

Gente como a gente

Os primeiros humanos viveram na África. Por volta de 200 mil anos atrás, o Homo sapiens primitivo havia evoluído para o que chamamos hoje de humanos modernos.

Estes humanos modernos eram tão inteligentes quanto nós hoje e podiam falar usando a linguagem exatamente como fazemos hoje. Homo sapiens significa "humanos sábios".

Mais tarde na Idade da Pedra, há cerca de 60 mil anos, essas pessoas viajaram para fora da África e acabaram se espalhando pelo resto do mundo.

Logo no início, até mesmo nossos ancestrais Homo sapiens só faziam ferramentas de pedras, mas tendo a capacidade de falar, provavelmente usaram a linguagem para ensinar uns aos outros.

Com o passar do tempo, aprenderam a fazer vários tipos diferentes de ferramentas de pedras, madeira, ossos e couro.

Eles tinham roupas, sapatos e faziam abrigos, além de caçar juntos.

Por volta de 40 mil anos atrás, e possivelmente até antes, os humanos modernos desenhavam imagens nas paredes das cavernas.

É provável que muito menos línguas diferentes tenham existido na Idade da Pedra do que hoje. Mas as línguas que existiam teriam estruturas parecidas com as das nossas línguas modernas.

As pessoas falariam por meio de frases com substantivos e verbos, embora as palavras usadas fossem diferentes, assim como, digamos, as palavras japonesas são diferentes das palavras inglesas ou francesas.

Línguas diferentes

As línguas de diferentes tribos devem ter sido diferentes.

Provavelmente era difícil falar com alguém de outra tribo, assim como quando viajamos para outro país às vezes temos dificuldade de entender o idioma.

Acredita-se que as línguas tivessem menos palavras do que hoje porque eles não precisavam de palavras para coisas como televisão, carro ou computador.

Mas, assim como nós, os humanos modernos de 200 mil anos atrás devem ter contado as coisas. Teriam palavras para "mãe" e "pai" ou "irmã" e "irmão".

Teriam nomes para animais e plantas, seriam capazes de fazer planos, dizer "por favor" e "obrigado" — e teriam nomes um para o outro.

Os primeiros humanos modernos provavelmente falavam sobre muitas das mesmas coisas que falamos: o que comer, quem eram seus amigos.

Os pais teriam falado sobre seus filhos, e as crianças teriam brincado umas com as outras, provavelmente falando o tempo todo como as crianças fazem hoje. Também teriam cantado músicas uns para os outros.

Podem ter sido pessoas da Idade da Pedra, mas eram modernas quando se tratava de falar.

* Mark Pagel é professor de biologia evolutiva na Universidade de Reading, no Reino Unido.

Este artigo foi publicado originalmente no site de notícias acadêmicas The Conversation e republicado aqui sob uma licença Creative Commons. Leia aqui a versão original (em inglês).

** Curious Kids é uma série do site The Conversation que oferece às crianças a chance de ter suas dúvidas sobre o mundo respondidas por especialistas.

