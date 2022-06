'Inês é morta': a trágica história de amor entre Pedro 1º de Portugal e sua 'rainha póstuma'

Há 1 hora

"É uma história tão antiga quanto o tempo — dois amantes injustamente separados. Mas embora o romance do rei Pedro 1º e Inês De Castro comece com nuances de Romeu e Julieta, termina de forma bem mais macabra — imagine a história de amor de Shakespeare com um final de filme de terror".