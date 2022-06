A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

O impacto da maconha na cognição e psicologia, segundo estudos

Há 24 minutos

A maconha é a droga mais consumida do mundo, e o uso tem crescido ainda mais – tanto para fins medicinais quanto recreativos.

Barbara Jacquelyn Sahakian, Christelle Langley, Martine Skumlien e Tianye Jia integram as Universidades de Cambridge, no Reino Unido, e de Fudan, na China, e são coautores de três estudos publicados recentemente sobre os efeitos da maconha no cérebro.