Como era o 'maior dinossauro da Europa', recém-descoberto no Reino Unido

Há 11 minutos

Ele teria vivido no início de um período de elevação do nível do mar e teria percorrido lagunas e planícies de areia em busca de comida.

"Eu estava procurando por fósseis deste dinossauro com Nick e encontrei um pedaço de pélvis com túneis perfurados — cada um do tamanho do meu dedo indicador", contou Jeremy Lockwood, outro coautor do estudo, que é aluno de doutorado da Universidade de Portsmouth, no Reino Unido, e do Museu de História Natural.