Desaparecimento de Phillips e Pereira é destacado em projeção em Londres

Há 32 minutos

Uma projeção na Tower Brigde, um dos principais cartões-postais de Londres, chamou a atenção para os desaparecimentos do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira, cujos paradeiros são desconhecidos desde 5 de junho.

Os dois viajavam de barco pelo Vale do Javari, uma das maiores terras indígenas do Brasil, onde estavam sob ameaça por documentar a atividade ilegal de pescadores, grileiros, madeireiros e garimpeiros na área.

O caso, ainda sem solução, desperta comoção dentro e fora do Brasil e questionamentos a respeito das ações do governo para investigar e localizar Phillips e Pereira.

Em visita aos EUA para a Cúpula das Américas, o ministro da Justiça, Anderson Torres, afirmou ao enviado climático do governo americano, John Kerry, que "o Estado brasileiro está trabalhando pesado para encontrá-los". Torres disse que mostrou a Kerry "as dificuldades dessa operação naquela região", ressaltando que a área é de difícil acesso e que o trabalho é feito com auxílio de aviões, helicópteros e barcos.