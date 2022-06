Nos EUA, Bolsonaro diz que pretende encontrar o foragido Allan dos Santos: 'ministros do STF não são deuses'

Mariana Sanches

Enviada da BBC News Brasil a Orlando (EUA)

11 junho 2022, 11:27 -03 Atualizado Há 15 minutos

Crédito, Reuters Legenda da foto, Bolsonaro está em Orlando para inaugurar um vice consulado brasileiro na cidade onde vivem cerca de 180 mil brasileiros

Na última perna de sua viagem nos EUA, o presidente Jair Bolsonaro afirmou neste sábado (11/6) que pretende se encontrar com o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, atualmente considerado foragido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que o investiga por disseminação de fake news, ameaça a autoridades e atuação em milícia digital. Santos está em Orlando para participar de um congresso de conservadora brasileiros.

Bolsonaro está em Orlando onde participou da inauguração de um vice consulado brasileiro na cidade onde vivem cerca de 180 mil brasileiros.

"Se ele (Santos) estiver presente eu falo com ele, é um cidadão. Sem problema nenhum. É um cidadão brasileiro, se expressou, se foi bem ou mal, sua pena jamais poderia ser ameaça de prisão", diz Bolsonaro.

Perguntado pela BBC News Brasil se isso não seria uma afronta ao STF, o presidente brasileiro disse que "o Supremo tem que entender que eles não são deuses. Todos nós somos autoridades subordinadas à Constituição. Alguns do Supremo, não são todos, têm que tirar da cabeça que não são os todos poderosos".

Há quatro meses da eleição e em segundo nas pesquisas de intenções de votos, Bolsonaro protagoniza embates com o STF e com a Justiça Eleitoral.

Ainda em Orlando, ele afirmou que depois de serem convidados a opinar sobre as eleições "(os militares) passaram a ser hostilizados por (Luís Roberto) Barroso e (Edson) Fachin". Segundo o presidente, as eleições não podem acontecer "sob o manto da desconfiança". O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já desmentiu todas as acusações de fraude apontadas por Bolsonaro.

Crédito, Roque de Sá/Agência Senado Legenda da foto, "Se ele (Allan dos Santos) estiver presente eu falo com ele, é um cidadão. Sem problema nenhum. É um cidadão brasileiro, se expressou, se foi bem ou mal, sua pena jamais poderia ser ameaça de prisão", disse Bolsonaro

O presidente brasileiro viajou aos EUA para se encontrar pela primeira vez com o mandatário americano Joe Biden e participar da 9ª Cúpula das Américas. Assumido admirador do republicano Donald Trump, Bolsonaro afirmou ter ficado "maravilhado" com Biden e mudado sua opinião sobre o democrata.

Também afirmou que conversou por telefone com Trump esta semana, mas que optou por não encontrar com o ex-presidente já que isso poderia ser visto como uma descortesia ao atual ocupante da Casa Branca. Disse, porém, que quer se encontrar com Trump durante a campanha, "no Brasil ou nos EUA".

Crédito, MARIANA SANCHES/BBC BRASIL Legenda da foto, Concentração da motociata pró-Bolsonaro em Orlando, em frente à Igreja da Lagoinha, que terá participação do presidente

