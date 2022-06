Acumuladores compulsivos: o que é a síndrome de quem vive cercado por objetos inúteis

"Não há espaço para as pessoas trocarem de roupa se vierem aqui", diz o homem de 60 anos de Blackburn, uma cidade industrial no norte da Inglaterra, à BBC.

Edward reconhece ter um problema, mas demonstra dificuldade em lidar com ele. "(A tendência) de colecionar coisas às vezes sai do controle."

"Essa dificuldade muitas vezes leva a uma desordem considerável, tornando um espaço intransitável" e onde "os quartos não podem ser usados ​​para o que foram projetados: você não pode usar a cozinha para cozinhar ou o quarto para dormir", diz Gregory Chasson, psicólogo e professor do Instituto de Tecnologia de Illinois, nos Estados Unidos.

Ela afeta pelo menos 2,6% da população mundial, com percentuais maiores em pessoas com mais de 60 anos e naquelas com outros diagnósticos psiquiátricos, como ansiedade ou depressão, segundo a Associação Americana de Psiquiatria.