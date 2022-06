O chocante linchamento de mexicano alvo de multidão enfurecida por boatos de WhatsApp

Como havia feito várias vezes antes, Daniel Picazo González saiu de casa na Cidade do México para visitar a propriedade que seu avô havia herdado em uma pequena cidade do estado de Puebla.

A próxima notícia que tiveram do filho foi que algo terrível havia acontecido com ele.

Um boato espalhado dias antes por grupos de WhatsApp e Facebook de Papatlazolco dizia que havia forasteiros sequestrando crianças para traficar seus órgãos. E o jovem de 31 anos foi vítima do julgamento público de uma multidão, segundo investigações preliminares das autoridades.

O que aconteceu?

Ele havia acabado de terminar um curso de mestrado e, em 9 de junho, estava tentando "fugir" do estresse da cidade visitando a casa de Las Colonias de Hidalgo, segundo contou seu pai.

Havia até imagens com logotipos de instituições que não existem mais como tal (a PGR, por exemplo, que hoje é a Fiscalía General de la República). Estas fotos supostamente indicavam que havia uma busca por criminosos.

"Esta informação que circulou já tem alguns anos. Estas mesmas fotos circularam não só aqui, mas nacionalmente, em outras partes do México", explica à BBC News Mundo, serviço de notícias em espanhol da BBC, o jornalista Pablo Torres, de Huauchinango, município onde fica Papatlazolco.

Uma das imagens divulgadas foi esta, que não corresponde a um aviso das autoridades e já havia sido utilizada no passado sem qualquer respaldo

Naquela noite de sexta-feira, por volta das 21h, um morador local avistou uma caminhonete com placa de outro estado e alertou a comunidade via WhatsApp que "forasteiros já estavam por aí e que provavelmente eram deles que estavam falando há dois dias", conta o jornalista Torres.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram Picazo González algemado, com sinais de ter sido espancado, sendo levado à força pelas ruas de Papatlazolco.

'Um ato de barbárie'

As autoridades não se deram conta do que aconteceu antes da morte do jovem "inteligente e estudioso", como define seu pai.