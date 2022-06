Copa do Mundo 2022: quando é e por que o Catar será sede

Austrália e Costa Rica garantiram as duas últimas vagas na Copa do Mundo de futebol de 2022, que será realizada em novembro no Catar.

Essa será a primeira Copa do Mundo a ser realizada no Oriente Médio e a primeira também nesta época do ano — já que o torneio costuma ser disputado em junho e julho.

A decisão de realizar a Copa no Catar gerou polêmica.

Quando é a Copa do Mundo de 2022 e qual será o clima?

A Copa do Mundo será realizada entre 21 de novembro e 18 de dezembro — uma época em que a temperatura no Catar geralmente chega a 25°C.

Se a Copa fosse realizada em junho e julho, como normalmente acontece, as partidas seriam disputadas em temperaturas superiores a 40°C e possivelmente chegando a 50°C.

O Catar inicialmente propôs realizar a Copa durante o verão em estádios fechados com ar-condicionado, mas o plano foi rejeitado.

Novembro e dezembro são meses movimentados para os clubes de futebol europeus e muitos jogadores serão convocados para atuar no Catar.

Por isso, ligas europeias como a Premier League da Inglaterra, a Série A da Itália e a La Liga da Espanha estão suspendendo suas temporadas uma semana antes da Copa.

Por que o Catar foi escolhido como sede da Copa do Mundo?

Em 2010, o Catar conquistou o direito de sediar a Copa do Mundo ao vencer uma votação dos 22 membros executivos da Fifa. O Catar derrotou propostas dos EUA, Coreia do Sul, Japão e Austrália.

O Catar foi acusado de pagar US$ 3,7 milhões a funcionários da Fifa em subornos para garantir seu apoio. No entanto, uma investigação de dois anos inocentou os dirigentes do país.

O então presidente da Fifa, Sepp Blatter, apoiou a candidatura do Catar na época. Mas desde então ele vem dizendo que a Fifa pode ter tomado a decisão errada. Blatter está atualmente sendo julgado na Suíça por fraude, peculato e corrupção — acusações que ele nega.

O Catar também foi acusado por Anistia Internacional e Human Rights Watch de maus tratos a trabalhadores estrangeiros que construíram infraestrutura para a Copa do Mundo.

Quem são os favoritos?

A eliminatória para a Copa do Mundo de 2022 começou há três anos.

Torneios em diferentes continentes foram disputados. Algumas vagas foram decididas em jogos de mata-mata.

A França, campeã da Copa do Mundo de 2018, estará na Copa do Catar — mas a Itália, atual campeã europeia, não se classificou.

As 32 seleções classificadas foram sorteadas em oito grupos de quatro times. Equipes do mesmo continente foram colocadas em grupos diferentes — exceto para países europeus, onde no máximo duas podem estar em um mesmo grupo.

Brasil, Inglaterra, França e Espanha são os atuais favoritos das casas de apostas para vencer a Copa.

No Catar, o álcool normalmente só pode ser comprado em bares de hotéis de luxo

O que os torcedores da Copa do Mundo podem esperar do Catar?

O Catar, que tem uma população de 2,9 milhões, é um dos países mais ricos do mundo por causa de suas exportações de petróleo e gás. O país construiu sete estádios especificamente para o torneio e uma cidade totalmente nova para sediar a partida final.

Mais de 100 novos hotéis, um metrô e novas estradas também estão sendo construídos. O comitê organizador do torneio estima que 1,5 milhão de pessoas estarão no país para a Copa.

O Catar é um país muçulmano conservador, e os torcedores estão sendo alertados para terem cuidados especiais com seu comportamento.

Existem restrições rígidas ao consumo de álcool, que só costuma ser vendido em bares de hotéis de luxo. Um copo de cerveja custa até US$ 13 (cerca de R$ 65).

No entanto, os organizadores dizem que haverá venda de álcool em áreas especiais para torcedores durante o torneio.

Qual é o histórico do Catar sobre os direitos dos homossexuais?

Atos homossexuais são ilegais no Catar.

Grupos que representam torcedores gays de futebol têm pedido ao governo para "garantir sua segurança". Torcedores do País de Gales disseram que boicotariam o torneio.

Os organizadores da Copa do Mundo responderam que "todos são bem-vindos", mas que o Catar não vai flexibilizar suas leis sobre homossexualidade.

