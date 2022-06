'A teoria do mais tolo': as duras críticas de Bill Gates às criptomoedas e NFTs

Há 2 horas

Em finanças, a "teoria do mais tolo" começa com um investidor fazendo algo estúpido na esperança de que alguém mais tarde decida fazer algo ainda mais absurdo.

Neste jogo perigoso, o que se comercializa podem ser tulipas — como aconteceu na primeira grande bolha financeira da história mundial na primeira metade do século 17 — ou, segundo as últimas declarações de Bill Gates, bitcoins.

Segundo ele, as pessoas compravam criptomoedas e NFTs independentemente do preço e convencidas de que poderiam vender mais caro porque "alguém está disposto a pagar mais por isso do que eu".

Mas agora que a economia mundial passa por um mau momento, os investidores preferem colocar seu capital em investimentos menos arriscados e fugir das apostas mais especulativas, como as criptomoedas e os certificados digitais, dois mercados que não contam com proteção legal.

Ainda nesta semana, a plataforma Celsius, uma das maiores empresas de empréstimo de moedas digitais com papel-chave no mundo das finanças descentralizadas, decidiu se proteger das "condições extremas do mercado" congelando as contas de seus 1,7 milhão de usuários e impondo uma espécie de "corralito" aos clientes.