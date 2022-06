Como funciona o LaMDA, cérebro artificial do Google 'acusado' por engenheiro de ter consciência própria

17 junho 2022

Crédito, Getty Images Legenda da foto, O LaMDA é um cérebro artificial abrigado na nuvem. Sua alimentação é composta de milhões de textos e ele próprio faz seu autotreinamento

Uma máquina pensante e consciente. Foi assim que o engenheiro do Google Blake Lemoine definiu o LaMDA — o sistema de inteligência artificial do Google.

Lemoine foi afastado de suas funções pela empresa.

"Nossa equipe — que inclui especialistas em ética e tecnologia — revisou as preocupações de Blake de acordo com nossos Princípios de IA e o informou de que as evidências não respaldam suas alegações", afirmou Brian Gabriel, porta-voz do Google, em comunicado.

Mas como funciona essa máquina?

Se nos lembrarmos dos antigos filmes de ficção científica, poderemos imaginar LaMDA como um robô que assume a forma humana, abre os olhos, ganha consciência e fala. Ou como HAL-9000, o supercomputador do filme 2001: Uma Odisseia no Espaço — que, em uma paródia de Os Simpsons, ganha a voz de Pierce Brosnan no original em inglês, apaixona-se por Marge e quer matar Homer.

Mas a realidade é um pouco mais complexa. O LaMDA é um cérebro artificial e está abrigado na nuvem. Sua alimentação é composta por milhões de textos e ele próprio faz seu treinamento. Mas, por outro lado, age como um papagaio.

Muito complicado? Vamos por partes, para entender melhor.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, O LaMDA é uma enorme rede neural que treina a si mesma

Supercérebro

O LaMDA (sigla em inglês para Modelo de Linguagem para Aplicativos de Diálogo) foi projetado pelo Google em 2017. Sua base é um transformer, ou seja, um emaranhado de redes neuronais artificiais profundas.

"Essa rede neuronal treina a si própria com grandes quantidades de texto. Mas o aprendizado tem um objetivo, que é apresentado na forma de um jogo. Ela tem uma frase completa, mas falta uma palavra, e o sistema precisa adivinhá-la", explica Julio Gonzalo Arroyo, professor da Uned (Universidade Nacional de Educação à Distância), na Espanha, e principal pesquisador do departamento de processamento de linguagem natural e recuperação de informações.

O sistema joga consigo mesmo. Ele coloca palavras por tentativa e erro e, quando erra, age como se fosse um caderno de atividades infantis — olha as últimas páginas, vê a resposta correta e assim vai corrigindo e refinando os parâmetros.

E ele também "identifica o significado de cada palavra e observa as outras palavras em torno dela", segundo Gonzalo Arroyo. Assim, ele se torna especialista em prever padrões e palavras. É um processo similar à previsão de texto dos telefones celulares, mas elevado à enésima potência, com uma memória muito maior.

Respostas de qualidade, específicas e com interesse

Mas o LaMDA também cria respostas fluidas e espontâneas — e, segundo o Google, com capacidade de recriar o dinamismo e reconhecer as nuances da conversa humana. Em resumo: que não pareçam ter sido criadas por um robô.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, O LaMDA tem uma capacidade extraordinária de intuir quais são as palavras mais adequadas em cada contexto

Essa fluidez é um dos objetivos do Google, segundo indica seu blog de tecnologia. E eles afirmam que conseguem atingir esse objetivo, assegurando que as respostas sejam de qualidade, específicas e que demonstrem interesse.

Para que tenham qualidade, as respostas precisam fazer sentido. Se eu disser ao LaMDA, por exemplo, "comecei a tocar guitarra", ele deve responder algo relacionado à minha informação, não qualquer coisa sem sentido.

Para que o segundo objetivo seja cumprido (a resposta específica), o LaMDA não deveria responder com "muito bem", mas sim algo mais específico, como: "qual marca de guitarra você prefere, Gibson ou Fender?"

E, para que o sistema forneça respostas que demonstrem interesse e perspicácia, ele deve atingir um nível mais elevado. Por exemplo: "a Fender Stratocaster é uma boa guitarra, mas a Red Special de Brian May é única".

O segredo para responder com esse nível de detalhamento é o autotreinamento. "Depois de ler bilhões de palavras, [o sistema] tem uma capacidade extraordinária de intuir quais são as palavras mais adequadas em cada contexto."

Crédito, Getty Images Legenda da foto, 'Não faz sentido antropomorfizar os modelos de conversa atuais', segundo o Google

Para os especialistas em inteligência artificial, transformers como o LaMDA representam um desafio porque "permitem processamento [de informações ou textos] muito eficiente e produziram uma autêntica revolução no campo do processamento da linguagem natural".

Segurança e tendência

Outro objetivo do treinamento do LaMDA é não criar "conteúdo violento ou desumano, não promover calúnias nem discursos de ódio contra grupos de pessoas e não conter blasfêmias", segundo o blog de inteligência artificial (IA) do Google.

Também se deseja que as respostas sejam baseadas em fatos e que haja fontes externas conhecidas.

"Com o LaMDA, estamos adotando um enfoque cuidadoso e ponderado para levar mais em conta preocupações válidas sobre imparcialidade e veracidade", afirma Brian Gabriel, porta-voz do Google.

Ele defende que o sistema já passou por 11 revisões diferentes dos Princípios da IA, "além de uma pesquisa rigorosa e testes baseados em medidas fundamentais de qualidade, segurança e da capacidade do sistema de produzir declarações baseadas em fatos".

Mas como fazer com que um sistema como o LaMDA não seja tendencioso, nem apresente mensagens de ódio? "O segredo é selecionar quais dados [quais fontes de texto] devem ser alimentados no sistema", afirma Gonzalo Arroyo.

Mas isso não é fácil. "A nossa forma de comunicação reflete nossas tendências e as máquinas aprendem isso. É difícil eliminá-las dos dados de treinamento sem perder a representatividade", explica ele.

Ou seja, é possível que surjam tendências.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, 'Nós, seres humanos, somos enganados com relativa facilidade', afirma o professor espanhol Julio Gonzalo Arroyo

"Se você alimenta notícias sobre a rainha Letícia [da Espanha], todas comentando quais roupas ela usa, é possível que, quando alguém pergunte sobre ela ao sistema, ele repita esse padrão machista e fale das roupas e não de outras coisas", destaca o professor.

Papagaio cantor

Em 1966, foi projetado um sistema chamado ELIZA que aplicava padrões muito simples para simular o diálogo de uma psicoterapeuta.

"O sistema incentivava o paciente a contar mais, seja qual fosse o tema da conversa, e acionava padrões como 'se mencionar a palavra família, pergunte como é a relação com sua mãe'", conta Gonzalo.

Algumas pessoas chegaram a pensar que ELIZA realmente era uma terapeuta — até afirmavam que os havia ajudado. "Nós, seres humanos, somos enganados com relativa facilidade", afirma Gonzalo Arroyo.

Para ele, a afirmação de Lemoine de que o LaMDA ganhou consciência de si mesmo "é um exagero". Segundo o professor, declarações como a de Lemoine não ajudam a manter um debate saudável sobre a inteligência artificial.

"Ouvir esse tipo de bobagem não é benéfico. Corremos o risco de que vire mania e as pessoas pensem que estamos em modo Matrix, com as máquinas prontas para acabar conosco. Isso é algo remoto, é utópico. Não acredito que ajude a ter uma conversa ponderada sobre os benefícios da inteligência artificial", segundo Gonzalo Arroyo.

Por mais que a conversa seja fluida, de qualidade e específica, "não passa de uma gigantesca fórmula que ajusta os parâmetros para prever melhor a palavra seguinte. Ele não tem a menor ideia do que está falando."

A resposta do Google é similar. "Esses sistemas imitam os tipos de intercâmbio encontrados em milhões de frases e podem falar sobre qualquer tema fantástico. Se perguntarmos como é ser um dinossauro congelado, eles podem gerar textos sobre o derretimento, o rugido etc.", explica Gabriel, do Google.

As pesquisadoras norte-americanas Emily Bender e Timnit Gebru compararam esses sistemas de criação de linguagem com "papagaios aleatórios", que repetem palavras ao acaso.

Por isso, como disseram os pesquisadores espanhóis Ariel Guersenvaig e Ramón Sangüesa, transformers como o LaMDA entendem tanto o que escrevem quanto um papagaio cantando.

