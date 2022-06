Kate Bush, a enigmática cantora que volta ao topo das paradas após mais de 40 anos graças à série ‘Stranger Things’

Legenda da foto, Kate Bush apresenta-se ao vivo em 1978. Mais de quatro décadas depois, a cantora volta ao topo das mais ouvidas graças à Netflix

Sua obra permanece sendo de um misticismo peculiar com inclinação para o humor surreal — duas características inglesas.

"Por que as pessoas têm tanto interesse em mim, se só lanço um álbum de vez em quando?" Era a pergunta da enigmática cantora britânica Kate Bush em 1989 — que chegou a passar 12 anos sem lançar um disco novo.

Mas a conhecida série de TV Stranger Things trouxe a cantora, agora com 63 anos de idade, de volta aos holofotes, depois que sua música Running Up That Hill, de 1985, surgiu em diversos capítulos da quarta temporada da série, que estreou recentemente na Netflix.

O sucesso foi tão grande que a música alcançou o primeiro lugar no Reino Unido, Noruega, Suécia, Austrália, Suíça, Holanda e Áustria. Na plataforma Spotify, ela se tornou a música mais ouvida em todo o mundo.

No Reino Unido, Bush tornou-se a artista com mais idade a atingir o primeiro lugar nas paradas. E Running Up That Hill também ficou entre os 10 primeiros lugares nos Estados Unidos, graças à série de ficção científica.

Crédito, PA Media Legenda da foto, O sucesso de Kate Bush superou 'As It Was', de Harry Styles (ex-integrante da banda One Direction), no primeiro lugar no Reino Unido

E a euforia chegou também ao TikTok. Vídeos marcados com a hashtag #RunningUpThatHill foram reproduzidos mais de 530 milhões de vezes.

"Nunca havia passado por algo assim antes", escreveu a estrela no seu site oficial em 16 de junho. "É tudo muito emocionante."

"É algo glorioso, pois as pessoas estão ouvindo Kate Bush pela primeira vez e agora vão começar sua própria viagem para descobrir mais sobre essa artista incrível", segundo Matt Everitt, apresentador da BBC Radio 6 Music.

"Quando [essa música] foi gravada, tantos anos atrás, parecia algo totalmente novo. E, tantos anos depois, ainda parece algo que ninguém havia feito antes", acrescenta ele.

O enigma Bush

Reservada e com poucas aparições públicas (em 2014, ela fez uma série de concertos em Londres depois de 35 anos sem apresentar-se ao vivo), Kate Bush permanece na memória coletiva do cenário musical anglo-saxão.

Nas raras entrevistas à imprensa, ela costuma a ser evasiva, pouco disposta a verbalizar como e por que faz sua música. Sua influência vem sendo uma constante para artistas e bandas como Tori Amos, Fiona Apple, Lady Gaga, Bat for Lashes, Goldfrapp, Florence Welch, Joanna Newsom, Tricky e Outkast.

Crédito, Netflix Legenda da foto, A série "Stranger Things", da Netflix, trouxe Kate Bush de volta à cena

Quando tinha apenas 20 anos, Bush tomou uma decisão incomum e arriscada: abandonar as turnês. Isso permitiu que ela se concentrasse em compor e experimentar com novas tecnologias.

Para o engenheiro de som e produtor musical Nick Launay, "ir ao estúdio todos os dias com ela era como entrar em uma terra da fantasia", segundo publicou a BBC. Bush desenvolveu gosto similar pelo controle criativo, durante a produção dos seus vídeos musicais.

A história de uma música

Na série Stranger Things, a música Running Up That Hill aparece com frequência, ouvida obsessivamente por uma das protagonistas adolescentes, Max Mayfield.

Running Up That Hill apareceu originalmente no quinto álbum de Bush, Hounds of Love, composto e produzido por ela mesma, em grande parte com um inovador sintetizador digital Fairlight CMI.

Bush compôs a música na sua casa de campo em Kent, no Reino Unido, no verão de 1983. A letra é uma expressão de empatia radical: uma fantasia sobre fazer um acordo com Deus para trocar de lugar com seu amante, para que eles possam entender-se completamente um com o outro.

O então namorado e colaborador de Bush, Del Palmer, programou a bateria eletrônica que abre a música — e abre o álbum Hounds of Love.

Crédito, AFP Legenda da foto, Kate Bush conta que o interesse renovado pela sua música é "muito emocionante"

A gravadora EMI reprovou o título original A Deal with God ("Um pacto com Deus", em tradução livre), para evitar ofender parte da população. Running Up That Hill ("Subindo aquele morro correndo") acabou sendo um grande sucesso em 1985 e o álbum foi o quarto mais vendido no Reino Unido naquele ano.

Running up That Hill foi remixada para a cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012 — o que demonstra que ela sempre continuou sendo uma artista bastante cultuada.

"Fiquei muito surpresa ao ver que algumas das minhas obras, que não são particularmente convencionais, tenham tido tanto sucesso", disse a cantora em 2011.

Este novo e inesperado sucesso de Kate Bush surge 44 anos depois que ela atingiu o primeiro lugar das paradas pela última vez, com seu compacto de estreia Wuthering Heights.

Crédito, Getty Images

