A biblioteca que empresta seres humanos em vez de livros

Há 15 minutos

A peculiar biblioteca tem "depósitos locais de livros" em cerca de 80 países ao redor do mundo, onde são "publicadas" pessoas, como o crossdresser peruano Jonathan, também conhecido como Samantha Braxton.

Quando um dos bibliotecários da filial de Lima a convidou para se juntar ao acervo, há 5 anos, Samantha já era uma personagem conhecida e, como foi criada para inspirar e fazer com que as pessoas se sentissem bem consigo mesmas, a proposta caiu como uma luva pra ela.

"Quando sou publicada, sinto que posso testemunhar como meus leitores apagam a imagem que tinham de mim em suas mentes", diz ela no site da biblioteca, onde aparece como "livro do mês" de fevereiro de 2022, com o título "Transformista".