A ex-professora que ganhou US$ 1 milhão e virou influencer de investimentos

Muitos sonham em virar milionários ainda jovens, mas poucos conseguem.

Sharon Tseung é uma ex-professora de xadrez do ensino médio e especialista em marketing que se reinventou como influencer financeira, nômade digital e investidora em imóveis.

"Nômade digital" é uma pessoa que não tem moradia fixa e usa a internet para trabalhar de qualquer lugar.

Ela ganhou US$ 1 milhão (mais de R$ 5 milhões) antes de seu aniversário de 30 anos apenas com fluxos de renda passiva (ganhos regulares, sem precisar dedicar tempo e atenção contínuos) — economizando e reinvestindo esse dinheiro.

Agora ela viaja pelo mundo e administra seus próprios blogs e tutoriais em seu canal do YouTube para ensinar as pessoas a fazer o mesmo.

Como ela conseguiu isso, o que a motiva e como sua abordagem sobre dinheiro desde criança a ajudou a aumentar suas economias e alcançar a independência financeira?

Nesta entrevista ao programa de rádio Business Daily da BBC, Sharon Tseung compartilha sua receita de como se tornar uma jovem milionária.

BBC: O que faz de você alguém especial?

Sharon Tseung: Eu não acho que eu seja especial. Sou privilegiada e aprecio muito as oportunidades que tive.

Quando me formei na faculdade, comecei com um emprego de US$ 30 mil por ano. Em 2016, eu me demiti e viajei pelo mundo por dois anos enquanto construía renda passiva.

Comecei a estudar como se faz o dinheiro trabalhar para você e obter vários fluxos de renda. Eu queria ter independência financeira.

BBC: É preciso uma mentalidade específica, uma atitude adulta para gastar e poupar?

Tseung: Eu basicamente fiquei em casa durante a maior parte da minha vida, enquanto meus amigos saiam, se divertiam e gastavam muito dinheiro. Eu só queria poupar o máximo que conseguisse.

Eu era muito consciente de quanto gastava. Eu refletia sobre quanto tempo levei para ganhar uma certa quantia de dinheiro. Quando eu comprava alguma coisa, isso me ajudava a pensar se a compra era justificável, se valia a pena ou não.

BBC: Essa é uma maneira muito madura de pensar em poupar quando você tem apenas 20 anos. O que seus amigos achavam disso?

Tseung: Não era visto como a coisa mais "bacana", porque todo mundo estava se divertindo. Mas eu achava que não valia a pena me mudar e ir morar em outra cidade se não fosse necessário. Eu tive sorte que meus pais realmente queriam que eu ficasse em casa.

BBC: Você sente que perdeu algo nesses anos?

Tseung: Eu sempre me certifico de ter um equilíbrio quando se trata de gastos. A vida é curta, por isso estou mais interessada em experiências do que em coisas materiais.

BBC: Você não se arrepende de não ter feito alguma coisa quando tinha 20 anos?

Tseung: Eu sinto que isso compensou os dois anos de viagem porque trabalhei duro para economizar e fiquei na casa (dos meus pais) a maior parte da minha vida. Isso me permitiu viajar e ver o mundo.

BBC: E de onde você acha que vem a habilidade que você desenvolveu para poupar?

Tseung: Meus pais me ensinaram muito isso. Eles realmente queriam que eu fosse financeiramente inteligente.

Meus pais são da China e Hong Kong e meu pai trabalhou em vários empregos enquanto financiava a faculdade e ajudava sua família. Ambos sacrificaram muito para vir aos EUA e nos dar oportunidades.

E com eles aprendi isso: não interessa quanto você ganha, interessa quanto você economiza. Tive vários empregos como professora de xadrez e economizei esse dinheiro.

BBC: Seus pais devem ter ficado muito orgulhosos quando você se formou na Universidade da Califórnia e foi trabalhar. Então você fez as malas para viajar e trabalhar em atividades paralelas. O que seus pais acharam disso? Eles tentaram convencê-la a desistir desses planos?

Tseung: Eles não queriam que eu fosse viajar. Eles estavam preocupados porque eu ia viajar sozinha. Mas fiz isso porque queria ter certeza de que estava vivendo uma vida fiel a mim mesma. Às vezes é muito fácil se deixar levar pelo que as pessoas esperam ou querem de você.

BBC: O que exatamente é uma nômade digital? O que são fluxos de renda passiva e como exatamente você ganha dinheiro enquanto viaja pelo mundo?

Tseung: Uma nômade digital é alguém que pode trabalhar em qualquer local de forma independente. Isso agora é muito comum devido a essa pandemia, mas no passado não era comum você poder fazer trabalho remoto.

A renda passiva pode levar algum tempo e esforço para ser gerada, mas requer pouco tempo para ser mantida.

Quando comecei, meu primeiro fluxo de renda passiva foi criando uma loja online, vendendo produtos digitais como templates de Photoshop e de programas da Microsoft, além de coisas como currículos e mini sessões de fotos.

Em 2015, ganhava cerca de US$ 50 a US$ 100 por mês (de R$ 250 a R$ 500). E eu disse: 'Isso pode dar certo.'

Na minha opinião, cada pedacinho conta, porque se algo continuar a vender todos os meses, pode vir a crescer e, eventualmente, chegar a mais de US$ 1 mil (R$ 5 mil) por mês.

Eu comecei esse negócio e depois me juntei ao Amazon Business. E continuei fazendo experiências com várias outras opções diferentes de fluxo de renda passiva.

Depois de um tempo, eu estava ganhando cerca de US$ 4 mil ou US$ 5 mil (de R$ 20 mil a R$ 25 mil) por mês. Em seguida, registrei meus processos em blogs para ensinar as pessoas a fazerem isso também.

BBC: Você conseguiu fazer isso enquanto esteve de férias ao longo de dois anos?

Tseung: Na verdade, eu queria ver se isso era algo que poderia fazer para sempre. Não eram realmente férias. Eu estava tentando criar um novo estilo de vida para me sustentar com renda passiva e aproveitar minha vida no exterior.

Mas voltei de viagem porque continuar com esse estilo de vida não era tão satisfatório para mim. Eu precisava passar mais tempo aprendendo habilidades para criar algo com mais impacto.

Acho que você precisa descobrir o que é importante e ter certeza de que está fazendo as coisas que ama e não apenas correndo atrás de dinheiro.

Voltei e construí uma marca que ensina sobre finanças pessoais e como obter renda passiva. Nesses últimos três meses tive uma renda média mensal de cerca de US$ 33 mil (mais de R$ 160 mil).

Então, como cresci muito, simplesmente me concentro em construir algo que me desperte paixão e que gere impacto.

BBC: É fácil dizer que quando se tem um milhão...

Tseung: Quando voltei da viagem, estava longe de chegar a um milhão. Mas comecei a trabalhar em tempo integral ganhando um salário de seis dígitos enquanto ainda tinha esses fluxos de renda passiva.

Comecei a investir todo esse dinheiro em imóveis quando, nos últimos dois anos, minha marca pessoal estava decolando.

BBC: Quando você atingiu esse milhão?

Tseung: No início do ano passado. Um dia, olhei para minha planilha de patrimônio líquido e disse: 'Uau, finalmente cheguei a esse ponto'.

E foi ótimo. Eu nunca poderia imaginar isso. Quando comecei, eu estava longe disso, mas o valor está crescendo exponencialmente. À medida que várias rendas são criadas, você economiza muito e depois reinveste.

BBC: Qual é o próximo ponto para mantê-la motivado? Você está procurando o próximo milhão?

Tseung: Nunca tive a marca de um milhão como meta. Eu estava mais interessada em fluxo de caixa, como ter renda passiva igual a X valor por mês. O milhão acabou acontecendo.

Meu próximo objetivo, em vez de focar na quantidade de dinheiro, é fazer o que amo. Vou tentar melhorar (minha estratégia) no setor imobiliário. E continuarei gerando conteúdo, cursos e coisas que podem ajudar as pessoas nessas áreas.

É fácil se desgastar se você estiver só focada em ganhar dinheiro e não em busca de satisfação.

Tudo o que faço é passar tempo com a família e amigos, ter experiências e fazer coisas que se alinham comigo em vez de ficar presa a uma coisa.

Eu acho que tempo é muito mais importante do que dinheiro. Portanto, os fluxos de renda que criei são baseados mais no tempo e na liberdade que eles geram.

BBC: E o que seus pais pensam agora?

Tseung: Eu acho que eles estão muito orgulhosos de mim porque me disseram para me concentrar em construir algo maior e causar impacto. E é isso que estou fazendo.

