Katie Price: a ascensão e a queda de uma celebridade

Há 33 minutos

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Katie Price chegou ao tribunal nesta sexta-feira acompanhada do noivo Carl Woods

A ex-modelo e celebridade britânica Katie Price escapou nesta sexta-feira (24/06) de ir para a prisão durante uma audiência no tribunal de Lewes, na Inglaterra, depois de ter admitido violar uma ordem judicial que a proibia de entrar em contato com a noiva de um ex-marido.

Em vez disso, ela terá que cumprir 18 meses de serviço comunitário, em um total de 170 horas de trabalho não remunerado.

A sentença foi anunciada após um período difícil para a estrela de reality show, no qual ela declarou falência e foi considerada culpada de dirigir embriagada.

Mas os problemas recentes da ex-modelo de 44 anos contrastam fortemente com sua situação nos anos 2000, quando era uma das celebridades mais populares e bem-sucedidas do Reino Unido.

Naquela época, os fãs podiam consumir a marca Katie Price de várias maneiras — usando seu perfume, malhando com seu DVD fitness, ouvindo seu álbum ou lendo uma de suas autobiografias.

"Na minha infância, as garotas com quem eu ia para a escola a idolatravam", conta Sarah Packer, repórter de showbiz do site Mail Online e ex-colunista de celebridade do jornal The Sun.

"Elas queriam ter apliques no cabelo e bronzeado artificial. E ela foi provavelmente uma das primeiras a fazer alarde por ter feito plástica nos seios, o que foi a razão dela ficar tão famosa."

Price era uma modelo de grande sucesso, aparecendo regularmente nas páginas dos tabloides britânicos e em revistas masculinas.

"E não apenas isso, as mulheres se identificavam com ela porque também era mãe", diz Packer.

"Seguimos a carreira dela. Vimos seu romance com Peter Andre desabrochar em I'm a Celebrity...Get Me Out of Here! (reality show britânico). Parecia que a conhecíamos pessoalmente de alguma forma. Ela estava sempre na imprensa, então se tornou alguém que estávamos acostumados a ver."

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Katie Price e Peter Andre viraram um casal depois de se conhecerem no reality show 'I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!'

Price chegou ao topo da escada da fama antes do advento das redes sociais. Ela tinha um relacionamento intenso com os meios de comunicação impressos, televisivos e online — e gostava de compartilhar todos os aspectos de sua vida.

Jamie East, apresentador e criador do podcast de notícias The Smart 7, dirigiu o site de fofocas de celebridades Holy Moly durante grande parte dos anos 2000, quando a carreira de Price estava no auge.

"Ela era uma espécie de sonho para um jornalista de celebridades naquela época", diz ele, "porque Katie Price é muitas coisas — mas estúpida não é uma delas. E ela sabe que se fornecer o que é esperado, vão escrever sobre ela."

"Então era meio que a tempestade perfeita do nosso ponto de vista. Ela ia a todos os lugares — a qualquer evento (que contribuísse para a sua autopromoção). Ela sempre aparecia vestida de forma ridícula para que você pudesse garantir pelo menos 10 fotos para criar uma galeria, e dava boas aspas também."

"Ela simplesmente não se importava — sabia que tinha uma vida útil limitada em termos do seu corpo e da sua marca e tirou o máximo proveito da situação, estava feliz em jogar o jogo."

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Price lançou sua própria linha de produtos nutricionais em 2017

Mas depois, a percepção que o público tinha de Price começou a mudar. E embora sua visibilidade no cenário de celebridades de hoje possa permanecer alta, histórias negativas sobre suas batalhas financeiras e judiciais a fizeram cair em desgraça.

"A melhor maneira de ter uma boa reputação é se comportar bem", diz Tim Maltin, especialista em gestão de reputação e presidente-executivo da Maltin PR.

"Acho que algumas das coisas que causaram a queda de popularidade de Katie Price, que começaram quando ela se separou de Peter Andre, são coisas como dirigir embriagada, que colocam em risco o público e a si mesma."

"Parte de sua marca é a natureza ligeiramente caótica de sua vida — mas igualmente, se ela quer se tornar mais popular, então deve pensar em seus fãs e no que ela representa."

"E há muitos aspectos positivos no que ela representa — ser uma mulher forte e independente, ser uma boa mãe para seu filho com deficiência, ser uma mulher empreendedora, ser alguém que veio de um contexto bastante difícil e se saiu bem."

Crédito, Stephen Mark Perry Legenda da foto, Price começou a trabalhar como modelo usando o nome Jordan, em 1996

A separação dela do cantor Peter Andre e o início do seu relacionamento seguinte, com o lutador de MMA Alex Reid, aconteceu em um momento em que a indústria da mídia e o clima em torno das celebridades estavam começando a se transformar.

"Algumas coisas aconteceram", diz East.

"O disposição do público em relação às celebridades mudou. Queríamos algo um pouco mais positivo e saudável — era tudo '#BeKind' (seja bom). E Katie parou de se tornar uma imagem de 'não importa de onde você vem, você ainda pode realizar seu sonho, tornar-se um milionário.' E, em vez disso, o que aconteceu foi que ela começou a correr um pouco atrás do próprio rabo."

"Se você tivesse que escolher um momento em que tudo deu errado, acho que Alex Reid foi provavelmente esse momento. Acho que, apesar de todos os disparates e cafonices, Peter Andre e Katie Price estavam claramente apaixonados e foi uma união genuinamente doce via reality show."

A mudança gradual na imagem pública de Price "não foi propícia para endossar equipamentos de pônei para meninas de 10 anos", avalia East.

"Os patrocinadores comerciais recuaram rapidamente. E então o que acontece é uma corrida para o fundo do poço em termos de tentar se agarrar aos patrocínios e ao dinheiro."

Packer sugere que a mudança na aparência de Price também desempenhou um papel nisso.

"A cirurgia é parte de sua queda", diz ela.

Legenda da foto, Price ganhou respeito por seu relacionamento com o filho Harvey — foto tirada no programa Victoria Derbyshire, da BBC, em 2019

Price declarou falência em 2019.

"Suas despesas eram inacreditáveis", lembra East.

"Passei um dia na casa dela — e só pela equipe e a instalação, você pode ver facilmente por que ela queimou tanto dinheiro tão rápido."

"Uma vez que isso começa a diminuir e o nível de trabalho que está sendo oferecido a você diminui, você começa a buscar diferentes tipos de imprensa. Antes que você perceba, você está neste ciclo bastante miserável."

Price permaneceu aos olhos do público e ainda inspira muito respeito, graças ao relacionamento com o filho que tem dificuldades de aprendizagem, que foi tema de dois documentários recentes da BBC.

"A mãe que ela é para Harvey é bastante louvável", diz Packer.

Mas a condenação por dirigir embriagada, seguida pela violação da ordem judicial que a proibia de entrar em contato com a noiva do seu ex-marido Kieran Hayler, fez a afeição do público desvanecer.

"O que acontece comigo é que as coisas se acumulam, se acumulam e então eu causo mais danos", disse Price ao programa de televisão britânico Lorraine, da ITV, em fevereiro.

"É como se eu tivesse um botão de autodestruição às vezes."

"Sou tão tolerante, tão paciente — mas tem certas pessoas que me irritam."

Aparentemente ciente de que suas ações colocaram sua reputação em risco, Price começou a fazer terapia.

"Tem muitas coisas boas acontecendo para mim no momento e não quero arruiná-las", afirmou.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Katie Price (fotografada em 2007) era o 'sonho de um jornalista de celebridades' durante os anos 2000, diz Jamie East

No dinâmico mundo das celebridades, pode ser difícil manter sua popularidade por um longo período de tempo. Mas Maltin acredita que há um caminho de volta ao coração do público para Price.

"O público britânico adora perdoar", diz ele.

"Se você olhar para Elton John, por exemplo, ele passou por tantos altos e baixos, e ainda é uma figura muito amada e respeitada."

O mundo do entretenimento adora uma história de reviravolta — e Price poderia amortizar seus anos difíceis como um passo necessário em sua jornada.

"As pessoas gostam de um arco narrativo", diz Maltin.

"Elas gostam, na verdade, de ver seus heróis tropeçando e caindo."

Packer acha, no entanto, que voltar ao patamar de sucesso que ela tinha antes será difícil.

"Não sei se ela algum dia terá o mesmo nível de popularidade", avalia.

"Neste momento, as pessoas estão fascinadas por ela porque há muitos altos e baixos."

"Mas acho que não nos cansamos dela. Trabalhando nos jornais The Sun e Daily Mail, analiso todo o tráfego no site, e ela ainda é a celebridade mais popular sobre a qual você pode escrever, faça o que fizer."

