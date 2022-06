Por que pequenos ácaros que vivem e se reproduzem nas profundezas do seu rosto estão ameaçados

Crédito, University of Reading

Esfoliar, hidratar e passar protetor solar todos os dias são o padrão na rotina de cuidados com a pele de muitas pessoas.

Mas e os ácaros que limpam nossos poros, como o Demodex folliculorum , que passam a vida inteira no fundo de nosso rosto?

À noite, esses organismos de 0,3 milímetro de comprimento saem dos poros para encontrar um novo folículo da pele e acasalar com um parceiro.

Essa faxina não terá efeito: os ácaros vivem em camadas muito profundas da pele, que não podem ser lavadas com água e sabão.

Mais de 90% dos seres humanos carregam esses bichinhos no rosto. Nós fornecemos um lar desde quando nascemos — eles geralmente são transmitidos pela nossa própria mãe, durante a amamentação.

A bióloga Alejandra Perotti, professora da Universidade de Reading, no Reino Unido, e coautora do estudo publicado recentemente, diz que devemos ser "gratos" por oferecer um lar aos ácaros e ter um relacionamento tão íntimo com eles.