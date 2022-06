Japonês perde pendrive com dados pessoais de cidade inteira

Há 10 minutos

Mas um trabalhador no Japão pode estar tratando uma ressaca prolongada depois que perdeu um pendrive depois de uma noitada com colegas.

Ele havia transferido as informações pessoais de todos os moradores da cidade para o dispositivo na noite de terça-feira (21/6), antes de se encontrar com colegas para uma noite na cidade.

Felizmente para o homem, as autoridades da cidade disseram que os dados contidos no aparelho são criptografados e bloqueados com uma senha. Eles acrescentaram que não houve nenhum sinal de que alguém tenha tentado acessar as informações até agora.