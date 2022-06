Bono, vocalista do U2, revela ter descoberto irmão: 'Estou em paz com isso'

Há 35 minutos

'Relacionamento complicado'

Bono, que planeja lançar uma autobiografia ainda este ano, alcançou a fama no início dos anos 1980 e se tornou uma das maiores estrelas do rock do planeta.

Os sucessos da banda incluem Vertigo, Beautiful Day, One, With Or Without You e I Still Haven't Found What I'm Looking For.