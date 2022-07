Escova de dente elétrica é mais eficaz que a tradicional?

Há 1 hora

O que não falta são alternativas no mercado — alguns modelos chegam a oferecer recursos como aplicativos e inteligência artificial — com preços bastante variados.

Mas será que uma escova elétrica pode poupar suas idas ao dentista no futuro?

E, se isso for realmente verdade, será que uma escova elétrica mais cara limparia seus dentes melhor do que um modelo mais básico e barato?

Fim do Matérias recomendadas

As duas grandes marcas do mercado de escovas de dente elétricas são a Oral-B e a Philips. Ambas usam tecnologias diferentes para limpar os dentes.

As escovas elétricas da Oral-B possuem pequenas cabeças circulares que giram para frente e para trás cerca de 70 vezes por segundo.

Já as escovas da Philips utilizam cerdas na cabeça que se movem de um lado para o outro cerca de 250 vezes por segundo.

2. Estas tecnologias podem parecer diferentes, mas geram os mesmos resultados

As duas tecnologias de escovação oferecem uma experiência fisicamente diferente. Mas qual é a diferença?

"Não muita", sugere Damien Walmsley, professor de Odontologia Restauradora da Faculdade de Odontologia da Universidade de Birmingham, no Reino Unido, que pesquisa escovas de dente desde 1998.

A escova elétrica pode ser um bom aliado na luta contra as cáries

"Pode haver mais evidências de que o circular, por ser uma cabeça menor e fazer esta contraoscilação, pode ser um pouco superior em comparação com (escovar) de um lado para o outro. Mas não muito."

3. Os preços podem ser exorbitantes — mas caro não significa melhor

A melhor escova da Oral-B é a iO9, que custa 500 libras (R$ 3,2 mil) no Reino Unido. No site da Philips, a Sonicare, modelo mais avançado, sai por cerca de 300 (R$ 1,9 mil).

No início deste ano, o site britânico Which?, que realiza pesquisas voltadas aos consumidores, avaliou escovas de dente elétricas de acordo com fatores como facilidade de uso, conforto, duração da bateria e quanta placa foi removida.