O revolucionário legado para a Física de Chien-Shiung Wu, a 'Marie Curie chinesa'

Há 1 hora

Para a física Chien-Shiung Wu, não havia tempo a perder, mesmo que isso significasse sacrificar uma viagem à Europa e à Ásia que havia planejado com o marido, o também físico Luke C. L. Yuan.

As passagens já estavam reservadas, mas o experimento que ela tinha em mente havia se tornado uma de suas prioridades, então ela pediu que ele fosse sem ela.

Tratava-se do chamado Experimento de Wu, "um dos mais importantes do século 20", segundo o físico teórico de partículas Miguel Ángel Vázquez-Mozo.

"O trabalho que a tornou famosa mudou a compreensão dos cientistas sobre o universo", escreveu sua neta, Jada Yuan, no artigo Discovering Dr. Wu, publicado no jornal americano Washington Post.

Ela foi chamada de "Marie Curie chinesa", "rainha do núcleo atômico", "a primeira dama da Física".

Livros emprestados

Wu nasceu em Xangai em 1912, numa época em que não se permitia a todas as meninas estudar.

"Teve sorte", escreveu Yuan. Ela era a filha do meio, entre dois irmãos, que nasceram "de pais politicamente progressistas, verdadeiros revolucionários, que defendiam os direitos das mulheres e a educação das meninas".

"À noite, porém, ela pegava emprestado livros de física e matemática das colegas e os estudava em segredo. Por que física? Ela nunca me disse, mas na década de 1920 surgiram descobertas emocionantes na Europa e nos Estados Unidos, impulsionadas pela teoria da relatividade de Einstein", conta sua neta.

E uma mulher também entrou no seu radar, segundo escreveu Xiaomeng Han no artigo Chien-Shiung Wu - A Heroic Experimental Physicist , publicado em um dos sites da Universidade de Harvard, nos EUA:

"Inspirada na história de Marie Curie e impressionada com o rápido avanço da física moderna", ela decidiu embarcar na travessia transatlântica para os Estados Unidos em 1936.

Ela tinha 24 anos e, do barco, viu seus pais pela última vez.

Em 1944, se juntou à equipe de pesquisa da Universidade de Columbia e mais tarde trabalhou no Projeto Manhattan.

"Eles argumentavam que os sistemas de partículas fundamentais da natureza, sensíveis à força nuclear fraca, se comportavam de forma diferente daqueles com propriedades equivalentes refletidas em um espelho hipotético ou, mais apropriadamente, daqueles virados 180 graus", explica Manuel Lozano Leyva, professor de física atômica e nuclear da Universidade de Sevilha, na Espanha.

Questionavam, assim, se a paridade se conservava em interações fracas, o que era ousado, pois desde 1925, os físicos supunham que nosso mundo é indistinguível de sua imagem no espelho, e a teoria científica predominante refletia essa suposição, indica a Sociedade Americana de Física (APS, na sigla em inglês).

Espelho, espelho meu…

Vázquez-Mozo, que é professor do departamento de física fundamental da Universidade de Salamanca, na Espanha, explica à BBC News Mundo que macroscopicamente, se olharmos o mundo em um espelho, não veremos nenhum fenômeno que as leis da natureza proíbem.

"Se você for destra e se refletir no espelho, verá a si mesma escrevendo com a mão esquerda. Não há nenhuma lei da natureza que diga que todo mundo tem que ser destro. Você está vendo algo diferente, mas que também é possível."