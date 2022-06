Cantor R. Kelly é condenado a 30 anos de prisão por abuso sexual

Uma mulher que usou o pseudônimo Addie relatou no tribunal que foi estuprada por R. Kelly nos bastidores de um show em Miami após ela e uma amiga serem abordardadas por dois homens "que pareciam seguranças" e as convidaram para visitar o camarim.

Dois homens também testemunharam contra o cantor, conhecido por músicas como I Believe I Can Fly e Ignition .

Um deles usou o pseudônimo Louis ao depor e disse que conheceu Kelly em 2006, quando tinha 17 anos e trabalhava no turno da noite em uma lanchonete do McDonald's em Chicago. O artista lhe deu seu número de telefone e o convidou para sua casa. Em um desses encontros, o cantor perguntou a Louis se ele já havia "tido alguma fantasia" com homens e, em seguida, R. Kelly teria feito sexo oral no jovem, que ainda era menor de idade.