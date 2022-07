Covid: por que tosse persiste após doença e o que fazer contra ela

O problema é que a tosse pode persistir por semanas ou meses após a infecção ter desaparecido. Cerca de 2,5% das pessoas continuam tossindo um ano após serem infectadas com a covid.

Uma tosse recorrente pode prejudicar sua capacidade de trabalhar, deixá-lo com contas médicas a pagar e levá-lo a evitar compromissos sociais porque, afinal, você não quer que os outros fiquem com medo de que você esteja espalhando covid.

Como clínica geral, escuto pacientes me perguntarem se há algo que possa corrigir a tosse pós-covid. A seguir, compartilho minha resposta.

O que causa tosse durante a covid?

Não é de surpreender que a covid cause tosse, porque o vírus afeta nosso trato respiratório, das passagens nasais até os pulmões.

A tosse é uma das maneiras do corpo de se livrar do que é indesejado, como vírus, poeira e muco. Quando algo "estranho" é detectado no trato respiratório, um reflexo é acionado para causar tosse, que deve se livrar dessa partícula irritante.