Quem era Technoblade, YouTuber do Minecraft morto de câncer aos 23 anos

Technobable virou uma celebridade da internet nos EUA ao transmitir ao vivo e postar clipes de si mesmo jogando o game. No ano passado, ele revelou aos seus fãs que havia sido diagnosticado com câncer.

'Planejando no céu'

"Eu nunca vou esquecer o dia em que conheci Technoblade", lembrou o YouTuber J Schlatt. "Eu saí do trabalho mais cedo para jogar um torneio de Minecraft junto com ele. Eu mal sabia jogar... e o cara ainda nos carregou e ganhamos o campeonato. Descanse em paz, gigante. Você será sempre uma lenda."

A YouTuber Captain Puffy, também conhecida como Cara, escreveu no Twitter: "Descanse em paz Technoblade. Ele sempre me tratou com pura bondade e nunca me excluiu de nada. Ele não poderia ser mais gentil! Obrigada por tudo que você fez por esta comunidade, ela nunca mais será a mesma sem você".