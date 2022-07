O que acontece com o corpo humano em altas temperaturas?

Há 39 minutos

As consequências do calor extremo podem ser muito graves

O que o calor extremo faz com nosso corpo?

Por que o corpo reage dessa forma?

Exaustão pelo calor

A insolação — que pode ocorrer a qualquer temperatura acima dos 40 °C — requer ajuda médica profissional e, se não for tratada imediatamente, as chances de sobrevivência podem ser pequenas.

O melhor método de esfriar as pessoas que estão num estágio grave desses é mergulhá-las em água gelada ou aplicar compressas de gelo na virilha e nas axilas, onde as artérias mais importantes estão localizadas — mas tudo depende de quanto tempo o corpo está em uma temperatura elevada.

George Havenith, professor de fisiologia ambiental e ergonomia da Universidade de Loughborough, no Reino Unido, diz que a umidade do ar é fundamental para determinar o quanto podemos suar.

As evidências sugerem que as mortes tendem a ser causadas por temperaturas mais altas na primavera ou no início do verão, em vez do "pico do verão".