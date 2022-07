Como zika e dengue podem deixar seres humanos mais atraentes para mosquitos

Há 16 minutos

Cientistas de vários laboratórios chineses, incluindo o Centro Chinês de Controle e Prevenção de Doenças e a Universidade Tsinghua, em Pequim, descobriram que moléculas com odores na pele de camundongos com dengue os tornavam muito mais suscetíveis a picadas de mosquitos.

Dados do Ministério da Saúde apontam 585 óbitos de janeiro a 20 de junho de 2022 por dengue no país. O número é superior ao dobro do total do ano passado, de janeiro a dezembro, quando 246 pessoas morreram por causa da doença.