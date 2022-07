A revolucionária bateria de areia que pode impulsionar energia limpa

Pesquisadores finlandeses instalaram a primeira "bateria de areia" totalmente funcional do mundo, que pode armazenar energia verde por meses e meses.

Usando areia de baixa qualidade, o dispositivo é carregado com calor gerado por eletricidade barata de energia solar ou eólica.

A areia armazena o calor em torno de 500ºC, o que pode aquecer as casas no inverno, quando a energia é mais cara.

A Finlândia tem a fronteira mais longa de uma nação da União Europeia com a Rússia, que interrompeu o fornecimento de gás e eletricidade após a decisão da Finlândia de ingressar na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), aliança militar liderada pelos Estados Unidos.