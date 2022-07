Bill Gates: a promessa do bilionário de deixar lista de mais ricos do mundo após doações

Daniel Thomas

BBC News

Há 29 minutos

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Bill Gates anunciou que fará uma doação de cerca de R$ 110 bilhões

O bilionário Bill Gates se comprometeu novamente a doar sua riqueza, dizendo que deixará a lista dos mais ricos do mundo.

Isso aconteceu quando o cofundador da Microsoft anunciou que faria uma doação de US$ 20 bilhões (cerca de R$ 110 bilhões) para o fundo filantrópico dele.

O quarto homem mais rico do mundo disse que tem uma "obrigação" de devolver seus recursos à sociedade.

Gates se comprometeu a doar a riqueza dele em 2010, mas seu patrimônio líquido mais que dobrou desde então.

Atualmente, ele tem US$ 118 bilhões (R$ 641 bilhões), segundo a revista Forbes. Mas isso cairá significativamente após a doação que promete fazer neste mês para a Fundação Bill & Melinda Gates, o fundo de caridade que ele criou com a ex-mulher em 2000.

No Twitter, Gates disse que a fundação aumentaria os gastos de US$ 6 bilhões (R$32 bilhões) por ano para US$ 9 bilhões (R$49 bilhões) até 2026 devido a recentes "contratempos globais", incluindo a pandemia, a guerra na Ucrânia e a crise climática.

"À medida que olho para o futuro, pretendo dar praticamente toda a minha riqueza à fundação", disse ele. "Vou sair em algum momento da lista das pessoas mais ricas do mundo.

"Tenho a obrigação de devolver meus recursos à sociedade de uma maneira que eles causem o maior impacto para reduzir o sofrimento e melhorar vidas. E espero que outros em posições de grande riqueza e privilégio também se manifestem neste momento."

A fundação de Gates trabalha em países para erradicar doenças como a malária, melhorar a educação e combater a falta de saneamento. Era tida como a segunda maior fundação de caridade do mundo em 2020, com US$ 49,8 bilhões (R$ 270 bilhões) em ativos e apoiada por outros benfeitores ricos, como o investidor bilionário Warren Buffett.

Embora a fundação tenha feito um bom trabalho, alguns levantaram preocupações sobre a ética de um empreendedor privado que exerce uma influência tão grande.

A fundação é o maior doador privado da Organização Mundial da Saúde, perdendo apenas para os Estados Unidos com sua doação anual em 2018. As preocupações com isso se tornaram mais evidentes depois que o ex-presidente Donald Trump ameaçou retirar o financiamento dos Estados Unidos.

Gates deteve o título da Forbes de pessoa mais rica do mundo entre 1995 e 2010 e novamente de 2013 a 2017.

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, o derrubou do primeiro lugar em 2017, antes de o presidente-executivo da Tesla, Elon Musk, chegar ao topo em 2022.

