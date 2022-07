Cientistas encontram pistas sobre mistério dos braços curtos do Tiranossauro rex

Crédito, Carlos Papolio/Handout via Reuters Legenda da foto, Segundo cientistas, os bracinhos pequenos davam a esse gigantes carnívores vantagens para sobreviver.

Um time de cientistas na Argentina diz ter descoberto uma nova espécie de dinossauro predador, com cabeça gigante, mas braços muito pequenos para o seu tamanho. A descoberta pode ajudar a desvendar o motivo de o famoso Tiranossauro rex ter braços curtos.

Em artigo na revista acadêmica Current Biology, cientistas dizem que restos do esqueleto do novo dinossauro, até então desconhecido, foram encontrados no norte da Patagônia.

Apelidado de Meraxes gigas, ele tinha 11 metros de comprimento, um crânio de 1,2 metros, mas braços de apenas 60,9 centímetros. Os cientistas acreditam que os bracinhos curtos davam a esse animal carnívoro vantagens para sobreviver.

"Eu estou convencido de que esses braços proporcionalmente menores tinham algum tipo de funcionalidade. O esqueleto mostra grandes inserções musculares e estruturas peitorais totalmente desenvolvidas, de modo que os braços tinham músculos fortes", disse Juan Canale, principal autor do estudo.

"Eles podem ter usado os braços para comportamentos reprodutivos, para segurar a fêmea durante o coito ou como apoio para se levantar do chão após um descanso ou uma queda", acrescentou.

Peter Makovicky, coautor do estudo, disse que os braços do dinossauro eram "literalmente metade do comprimento do crânio dele e o animal não teria sido capaz de alcançar a boca" com as mãos.

Makovicky diz acreditar que a enorme cabeça dessa espécie era o instrumento predador principal, assumindo as funções que os braços desempenhavam em dinossauros menores.

Crédito, Akiko Shinya/Handout via REUTERS Legenda da foto, Peter Makovicky diz que os braços dessa espécie de dinossauro eram literalmente metade do tamanho da cabeça

O Meraxes gigas, nome que recebeu em alusão ao dragão da série de ficção Game of Thrones (A Guerra dos Tronos), pertence ao gênero dos carcarodontossauros — nome inspirado no latim para "lagartos com dentes de tubarão".

O réptil de quatro toneladas teria vivido na Terra há cerca de 90 a 100 milhões de anos. Os cientistas dizem que duas outras espécies, como os tiranossauros (que inclui o Tiranossauro rex) e o abelissauros, também tinham braços curtos por razões similares.

