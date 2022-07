Elon Musk desiste de comprar Twitter e retira oferta de US$ 44 bilhões

Há 1 hora

Elon Musk é considerado a pessoa mais rica do mundo

O empresário Elon Musk anunciou que está retirando a oferta de US$ 44 bilhões (R$ 233 bilhões) para comprar o Twitter sob a justificativa de que a empresa não cumpriu cláusulas estabelecidas no contrato.

Musk, que anunciou a transação em abril, disse que desistiu do negócio porque o Twitter não forneceu informações suficientes sobre o número de contas falsas e de spam existentes na rede social.

Musk poderá pagar uma multa de US$ 1 bilhão (R$ 5,3 bilhões) e ainda enfrentar um processo judicial pela desistência.

Fim do Matérias recomendadas

Essas contas são criadas para espalhar informações muitas vezes falsas para um grande número de pessoas e manipular a maneira como elas interagem com a plataforma.

O empresário - considerada a pessoa mais rica do mundo, fundador da empresa de foguetes SpaceX e da companhia de carros elétricos Tesla - pediu provas de que spam e robôs são menos de 5% do total de usuários como alega a empresa. Musk diz que esse número chega a 20%.

"Às vezes, o Twitter ignorou os pedidos do sr. Musk, às vezes rejeitava-os por razões aparentemente injustificáveis e às vezes sustentava que cumpria solicitações enquanto fornecia informações incompletas ou que não podia ser usada."

O presidente do Twitter, Bret Taylor, disse que a empresa entraria com uma ação legal para garantir que a negociação fosse adiante.

"O Conselho do Twitter está comprometido em fechar a transação no preço e nos termos acordados com Musk", escreveu Taylor em um post na rede social.