A 'revolucionária' bateria de areia que promete aquecer as casas no duro inverno da Finlândia

Há 1 hora

A planta com a bateria de areia já está operando no oeste da Finlândia.

O país tem a maior fronteira com a Rússia em comparação com qualquer nação europeia. O governo de Vladimir Putin suspendeu recentemente o fornecimento de gás e eletricidade ao país nórdico devido ao seu pedido de adesão à Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte).