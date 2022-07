O que é a microbiota, como funciona e afeta saúde

O ser humano tem no organismo dez vezes mais micro-organismos do que células próprias.

Além disso, sua interação com nosso organismo poderia explicar a resposta dos indivíduos a determinadas intervenções clínicas ou terapêuticas, incluindo alguns tratamentos imunoterápicos contra o câncer.

Um microbioma que não é saudável nos deixa mais vulneráveis ​​ao câncer, Parkinson e diabetes

O microbioma é o conjunto de todos os micro-organismos (bactérias, fungos, vírus, etc.) que vivem naturalmente dentro do nosso corpo, além de seus genes e seus metabólitos.

Não devemos confundi-lo com o termo microbiota, que se refere exclusivamente aos micro-organismos.

O estudo do impacto do microbioma na saúde aumentou exponencialmente nos últimos anos.

Após o lançamento em 2008, nos Estados Unidos, do Projeto Microbioma Humano (HMP, na sigla em inglês) para identificar e caracterizar as comunidades microbianas presentes no corpo humano, foram publicados inúmeros artigos científicos analisando a possível relação entre o microbioma humano e várias doenças.